Dialogue des territoires : Le rôle crucial des femmes actrices de développement…

La Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) a placé son initiative de célébration de la journée mondiale des droits des femmes, dans un contexte local, histoire de mieux revaloriser le rôle de la femme sénégalaise. A cet effet, le thème retenu est : « Femme (s), Territoire et Développement ». Benoit Sambou a d’emblée félicité l’Amicale des femmes de sa structure d’avoir relevé le défi de l’organisation.





Selon le président de la CNDT, le développement durable passera nécessairement par les territoires. « Le développement du Sénégal se fera à partir de chaque territoire », a-t-il affirmé. C’est pourquoi, il exhorte les femmes à se battre pour occuper la place qui leur revient. Pour y arriver, le ministre d’Etat estime que celles-ci ne doivent pas simplement se limiter à faire des plaidoyers. Dans un monde où tout se gagne par la compétition, M. Sambou encourage plutôt les femmes à changer de paradigme pour aller résolument vers un succès retentissant qui fera qu’elles soient un véritable moteur du développement de nos territoires. L’occasion faisant le larron, l’ancien ministre de la Jeunesse et de l’Emploi invite à la mise en cohérence des différents démembrements qui s’occupent du financement de l’entreprenariat, pour une bonne coordination des politiques de développement.





Lors de ce panel, les différentes communications ont magnifié le rôle fondamental de la femme dans le développement socioéconomique. « La femme doit être célébrée tous les jours, car sa contribution dans le développement socioéconomique est incommensurable », a introduit la présidente du REFESPL. Sous ce rapport, Fatima Dème a partagé les expériences acquises par son organisation dans le domaine de la planification familiale. L’accompagnement de celle-ci a permis à la femme de jouer pleinement son rôle en tant mère et actrice de développement durable. Dans le même sillage, la coordinatrice du Pôle SADA/Enda GRAF Sahel a présenté les nombreuses actions que sa structure a menées sur le terrain, afin d’améliorer la position de la femme dans les instances de décision, de former les femmes pour devenir de véritables entrepreneures et de les renforcer sur les enjeux de leurs secteurs d’activités (restauration, transformation…), entre autres.





Dans sa communication, Mme Soukeyna Ndiaye Bâ, par ailleurs présidente du FDEA (Femmes, Développement Entreprise en Afrique), a échangé autour de sa riche expérience capitalisée au Sénégal et à l’international dans le leadership économique de la femme. Très active dans ce domaine, l’ancienne ministre de Wade a reconnu les avancées significatives notées au Sénégal avec l’appui des gouvernements qui se sont succédés. Pour le directeur général adjoint du PROMISE, les femmes ont besoin d’être encadrées et renforcées afin qu’elles puissent devenir de véritables leaders dans le domaine de l’entreprenariat. Non sans rendre hommage à la gent féminine parce qu’elle est championne en matière de contribution au portefeuille des financements. Hommage aux femmes pour ce bel exemple de citoyenneté !