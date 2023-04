Dialogue islamo-chrétien : "La convivialité religieuse est une réalité au Sénégal", (Père Jean Marie Séne)

Le dialogue islamo-chrétien est une réalité au Sénégal. Il y a lieu d'admettre que la cohabitation entre musulmans et chrétiens est irréprochable. Un dialogue qui s'est une fois de plus matérialisé par l'observation du jeun à la même période.







"Ça manifeste le dialogue islamo chrétien qui existe et qui est réel dans notre pays le Sénégal. Nous avons commencé avant les musulmans qui nous ont rejoint par la suite. Nous terminons aujourd'hui dans la joie. Nous allons célébrer avec eux la fête de Pâques. Certains disent qu'ils vont continuer pour accompagner leurs frères et sœurs musulmans le reste du ramadan. La convivialité religieuse est une réalité au Sénégal et cela se manifeste concrètement", s’est réjoui Père Jean Marie Séne, lors d'une cérémonie de distribution de kits à la communauté catholique et aux délégués de quartier offerts par la mairie de Mbour.





En cette fin de carême, la mairie de Mbour a distribué des kits à la communauté catholique représentée par les trois paroisses de la commune (Sainte Marthe, Sainte Elisabeth et Saint André).





Chaque paroisse a reçu 100 sacs de riz, 100 sacs de sucre et 100 cartons de bouteille d’huile.





Une action de solidarité magnifiée par le curé en cette fin de carême, où, "les familles chrétiennes en ont besoin surtout que les charges sont énormes mais les moyens ne suivent pas. Donc nous remercions le maire de la ville de Mbour".





Malick Sy, porte-parole des délégués de quartier, a exhorté l’équipe municipale à continuer sur cette lancée.





Par ailleurs, le maire Cheikh Issa Sall a informé que son équipe était en train de faire le recensement des daaras pour leur modernisation.





"Nous devons soutenir le programme des Daaras. Nous devons recenser le nombre et les allouer au moins les 20% des fonds de dotation afin de les accompagner comme nous l’a demandé le Président. Pour la communauté catholique, il y a des frais pour ce weekend de Pâques donc les venir en aide est une nécessité", a expliqué Cheikh Issa Sall.