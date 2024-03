Diamaguène Sicap-Mbao: 4 agresseurs neutralisés par la police





Le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a démantelé un gang d'agresseurs qui agissait à bord d'une charrette. M.P alias "Nioukh" et ses trois compères ont été déférés au parquet. Seneweb revient sur le film de leur arrestation.









Suite à une série d'agressions, les hommes du commissaire Ousmane Diop ont envahi leur secteur pour traquer les auteurs. Les investigations menées par les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont permis de saisir une charrette contenant deux réfrigérateurs volés.





Ayant senti la présence policière, les malfaiteurs ont pris la fuite en y laissant leur charrette. Ainsi le butin a été consigné au commissariat pour les besoins de l’enquête.





La poursuite des investigations et la description des mis en cause faite par les victimes et un vigile, ont permis aux éléments de la brigade de recherches d'identifier puis d'interpeller, dans la nuit du 05 mars 2024 M.P alias "NIOUKH " et M.T à Médina Fass.





Le duo incriminé a été placé en garde à vue.





Le plaignant A.SY est revenu sur le film de son agression à Ram Dan aux environs de 05 heures matin.









" Je me rendais au travail, quand subitement quatre individus non identifiés m'ont encerclé et m'ont dépouillé sous la menace d'un couteau de mes deux téléphones portables et la somme de trente-cinq mille (35.000) FCFA", déclare le commerçant domicilié à Sam Sam 1.





A.Barry a été poignardé à la main et au bras hauteur de Tally Mame Diarra. Il a été sorti des griffes de ses agresseurs par un vigile. Mais les bandits avaient réussi à prendre la fuite.





Interrogé sur procès-verbal, M.P alias "NIOUKH " et M.T ont reconnu les faits. Ils ont livré aux enquêteurs l'identité de leurs deux acolytes F.F et M.K. Ces derniers ont été également arrêtés par les hommes du commissaire Ousmane Diop.





Les malfaiteurs ont conduit les policiers à Fass Mbao où ils avaient volé les deux réfrigérateurs au niveau d'un dépôt de container. Le butin a été transporté à bord de la charrette de F.F.





Au terme de l'enquête, M.P, M.T, F.F et M.K ont été déférés la semaine dernière pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage d'arme blanche commis la nuit, complicité de vol en réunion.