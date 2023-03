Diamaguène Sicap-Mbao : La police intercepte 5,7 kg de drogue en provenance de Ziguinchor

Le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao a encore frappé un coup dur dans le milieu interlope. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont réussi à intercepter une commande de drogue en provenance de Ziguinchor. Trois individus en possession de 5,700 kg de chanvre indien ont été arrêtés et présentés au procureur.

Une importante quantité de drogue a été convoyée dans un bus de transport en commun, de Ziguinchor à Dakar, par deux individus . C es indélicats voyageurs ont eu la malchance de tomber dans les filets des limiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao.

Munis de ces renseignements, ces policiers ont mis en place un dispositif de surveillance à l’arrêt bus de Lansar, près de Poste Thiaroye. Cette mission de filature a permis de repérer le véhicule indiqué par l'informateur. Le commissaire Ousmane Diop et ses hommes suivaient discrètement les deux convoyeurs jusqu'à leur destination.