Diamaguéne Sicap-Mbao: Un dealer Guinéen livre son fournisseur aux policiers

Le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao vient de secouer une nouvelle fois le milieu interlope avec le démantèlement d'un intense trafic de drogue. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Ousmane Diop ont fait tomber un dealer de nationalité guinéenne ainsi que son fournisseur sénégalais. Arrêté avec plus d'un kilogramme de chanvre indien, le duo incriminé a été déféré hier vendredi au parquet. Détails !



Un ressortissant Guinéen, à la tête d'un trafic de drogue, a été pris en flagrant délit par les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao.Pour parvenir à leur fin, les limiers ont mis en place une planque à Diacksao, suite à un renseignement reçu.



Quelques instants plus tard, le suspect est sorti pour aller encaisser l'argent de la commande au niveau d’un coin du quartier avant de revenir dans son domicile pour récupérer le produit à livrer à son client.



C'est sur ces entrefaites que le ressortissant guinéen a été arrêté, en possession de 13 cornets, par les hommes du commissaire Ousmane Diop.



La perquisition, effectuée dans son domicile, a permis aux limiers de saisir 500 grammes, 81 cornets, deux paires de ciseau, des papiers servant conditionnement de la drogue, et un montant de 25 000 francs CFA issu de ce commerce illicite.



Il a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie. Puis, D.S a décidé de collaborer avec les limiers pour livrer son principal fournisseur. Ce dernier a été piégé puis arrêté,selon des sources de Seneweb.





En effet, le dealer de nationalité étrangère a passé une commande auprès de son compère B.B. Ce dernier s'est présenté sur les lieux du rendez-vous pour livrer les 700 grammes à D.S. Mais il a été interpellé dès son arrivée par les policiers.



Au total, 1 ,200 kg et 94 cornets de chanvre indien ont été saisis par les éléments du commissaire Diop. Le duo incriminé a été déféré au parquet pour détention et trafic après leurs aveux.