Diamel : Les bus et voitures d’un certain tonnage interdits de circuler sur le pont

La mesure conservatoire qui a été prise en 2020 par le préfet du département de Matam, à partir d'un arrêté portant sur l’interdiction de la circulation des véhicules d'un certain gabarit sur le pont, a été remise à jour. L’arrêté de l'autorité administrative qui a n'a pas été respecté a refait surface suite à l'incident qui est intervenu au niveau de l'ouvrage où les pneus d’un bus de transport se sont encastrés dans la culée, occasionnant l’affaissement de la zone de contact entre le pont et la piste latéritique.





Une situation qui a empêché la circulation des deux roues, des charrettes et des véhicules pendant toute la journée.