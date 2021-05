Diarrère : L’Administrateur General du Fongip injecte 70 millions pour financer les groupements féminins.

Ce jeudi 20 Mai, les équipes du FONGIP, sous la direction de son Administrateur Général, Mme Thérèse Faye Diouf, ont procédé à l'ouverture d'un guichet U-imcec et à la remise de chèque d'un montant de 70.000 000 de FCFA, destiné aux populations de la commune Diarrere, dans la région de Fatick.Ce financement s'inscrit en droite ligne de l'orientation forte de son Excellence Monsieur Macky Sall de faire face à la problématique de l'emploi des jeunes et de l'autonimisation des femmes,mais aussi du partenariat fécond qui lie le FONGIP et l'institution de microfinance U-IMCEC.La cérémonie de lancement de cet important programme de financement a été l’occasion pour les populations venues massivement prendre part à l’activité de magnifier les réalisations de Mme le Maire Thérèse FAYE DIOUF depuis son accession à la tête de la commune de Diarrere en 2014. Tous les acteurs, femmes, jeunes, chauffeurs, tailleurs, éleveurs, etc ont pris l'engagement de fortifier ce partenariat à travers des activités porteuses grâce au financement. C'est ainsi que des comptes ont été ouverts par les équipes de UIMCEC pour certains le jour même.Le Sous-préfet de tataguine, venu présider la cérémonie, a salué la collaboration entre UIMCEC et le FONGIP qui facilite l’accès au crédit à des taux abordables, conformément à la volonté du Chef de l’Etat.