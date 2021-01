Accident tragique à Bambey : Une dame et son bébé périssent; son époux blessé

Un couple a subi un accident violent sur l'Autoroute Ila Touba au niveau de l'axe Khombole-Bambey. Un véhicule particulier en partance de Touba a dérapé dans la nuit du mercredi au jeudi vers 22 heures avant de se renverser.Selon des sources de Seneweb, le chauffeur était à bord du véhicule avec son épouse et son bébé âgé d'un an et demi. Mais les passagers ont été blessées suite au renversement du particulier.Malheureusement, la dame et son bébé ont succombé finalement d'après nos informations. Les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel par les sapeurs-pompiers de Bambey selon une source médicale.A noter que la gendarmerie a ouvert une enquête.