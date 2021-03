Diary Sow : "Je suis une féministe... Chaque femme doit..."

La disparition de Diary Sow, début janvier en France, avait mobilisé la diaspora sénégalaise pour la retrouver.Selon Les Échos qui donne l'information, après quasiment deux mois au Sénégal, elle a fait sa réapparition.Elle était l’invitée du «Forum exclusivement féminin», une plateforme de rencontres d’échanges et de rencontre initiée par l’Institut français de Saint-Louis.Occasion pour Diary Sow de parler de ses motivations pour l’écriture.La "meilleure élève du Sénégal" 2018 et 2019, qui se présente "comme une féministe", pense que "chaque femme doit vivre sa vie comme elle le sent, sans avoir à rendre de compte sur ses choix, comportements ou attitudes".Quant à son cas, elle soutient "n'être pas certaine de pouvoir se conformer au modèle de femme imposé par notre société".