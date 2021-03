Diass/Journée de prières pour la paix au Sénégal : "Entre 2015 et 2020, en Afrique de l'ouest, il y a eu 65.000 morts dus à l'instabilité" (Mamadou Ndione-Cosec)

"Entre 2015 et 2019-2020, en Afrique de l'ouest, il y a 65.000 morts dus à l'instabilité. Nous sommes préservés de cela mais il faut qu'au Sénégal que les acteurs politiques aient plus de hauteur en analysant l'environnement global de la sous-région".Cette déclaration de Mamadou Ndione, responsable politique à Diass, par ailleurs directeur du Cosec, démontre à souhait si besoin en était de son inquiétude face à ce qui se passe au Sénégal. La situation qui prévaut dans la sous-région a longtemps été évitée au Sénégal et pour Mamadou Ndione, les acteurs politiques doivent tout faire pour que cette paix soit pérenne.Cette déclaration a été faite au cours d'une journée de prières organisée à Diass, ce dimanche, pour le repos de l'âme des défunts suite aux différentes manifestations.Cette journée de prières pour la paix a été l'occasion pour le Dg du Cosec de rappeler que le Sénégal est une zone de convoitise."Nous sommes dans une zone assez complexe et fragilisée depuis que le verrou libyen a sauté mais également une zone de convoitise parce qu'il y a des découvertes pétrolières et gazières. Nous prions pour que la paix règne dans notre pays parce que tout simplement nous sommes dans une sous-région ouest-africaine assez instable et le Sénégal fait preuve d'exception", a confié Mamadou Ndione.Il insiste : "Cette exception sénégalaise, nous devons tout faire pour la préserver dans la prière et dans l'acte. Donc, les acteurs politiques doivent faire preuve de dépassement pour réunir les conditions d'une paix pérenne et garantir la stabilité".En outre, il a salué la vision du président qui, selon lui, a fait preuve de lucidité, de sérénité et de hauteur face à la demande de sa jeunesse.Il assure que le président avait déjà tracé une trajectoire pour la jeunesse. Malheureusement, déplore-t-il, l'apparition de la pandémie a tout chamboulé.