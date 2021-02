DIC : Birame Soulèye Diop en garde à vue

C’était prévisible. L’administrateur général du Pastef/Les patriotes est placé en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), ce vendredi 19 février. Ce, à la suite d’une audition qui a démarré depuis ce matin.D’après Libération Online, son arrestation intervient après celle de son épouse Patricia Mariame Ndandoul, lundi dernier. Cette dernière est poursuivie pour menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs. L’atteinte à la sûreté de l’Etat n’est plus retenue à son encontre.«Toutes ces rumeurs sur moi sont infondées, comme par ailleurs la mise en cause de mon épouse. Elle ne sait rien de la politique. Elle qui ne connaît même pas le nom de l'ancien Premier ministre. Elle répondait que c'était Ousmane Masseck Ndiaye (que Dieu ait pitié de son âme) alors que celui-là nous avait déjà quittés», avait écrit hier Birame Soulèye Diop, à travers une déclaration rendue publique.L’administrateur général de Pastef de se défendre : «C'est moi qui fais de la politique, qui m'oppose au régime en place comme tous les patriotes. Mais je n'ai jamais insulté et je n'insulterai jamais, car j'ai, modestement, suffisamment d'arguments pour imposer mes opinions avec courtoisie et politesse, et les taire quand je suis convaincu.»