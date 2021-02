DIC : Garde à vue prolongée pour Clédor Séne, Guy Marius et Assane Diouf

La garde à vue de Clédor Séne, Guy Marius et Assane Diouf a été prolongée de 24 heures à la Division des investigations criminelles (Dic). Ces derniers n'ont pas été présentés au procureur, ce mercredi. La garde à vue se poursuit donc à défaut d'être libérés.Une information confirmée par leur avocat, Me Khoureychi Ba, joint apar Libération online.Ces trois activistes ont été arrêtées pour trouble à l'ordre public et actes de nature à troubler l'ordre public. L'interpellation a eu lieu après qu'un enregistrement sonore de Clédor Sène a fuité.