DIC : Karim Xrum Khakh et Cheikh Oumar Diagne placés en garde à vue

Convoqués hier, jeudi, à la Division des investigations criminelles (DIC), l’activiste Karim Xrum Khakh et le professeur Cheikh Oumar Diagne sont en détention. Ils ont été placés en garde à vue après leur audition.



D’après Libération, qui donne l’information, ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles pour leurs déclarations selon lesquelles l’Etat serait responsable de la mort de l’imam Alioune Ndao, décédé mardi dernier.



Ils ont été convoqués à quelques heures d’intervalle hier. Le premier, dans la matinée et le second le soir.