DIC : l’administrateur de société arrêté pour 41 millions de francs CFA

P. Guèye a intérêt à tenir parole, cette fois-ci, s’il ne veut pas finir en prison. Cet administrateur de société de 57 ans s’est engagé à céder à N. A. Ba, ce mercredi, une parcelle de 168 m2 située à Toubab Dialaw, et à lui verser, le 2 juin prochain, 9 millions 500 mille francs CFA. Ceci en règlement de sa dette vis-à-vis de cette dernière après plusieurs rendez-vous manqués.



P. Guèye a été arrêté par la DIC et présenté au procureur de la République. Il est poursuivi pour abus de confiance portant sur 41 millions de francs CFA. Il a été interpellé suite à la plainte de N. A. Ba déposée le 28 août dernier.



D’après Enquête, qui parle de cette affaire dans son édition de ce mardi, la plaignante avait confié au mis en cause un marché de 2500 tables-bancs pour un coût global de 60 millions de francs CFA. Elle lui fait une avance de 50 millions de francs CFA et s’attendait à recevoir sa commande au bout de trois mois.



À date échue, pointe le journal, P. Guèye manque au rendez-vous. N. A. Ba met la pression et obtient la livraison de 360 tables-bancs, soit 18 millions 640 mille francs CFA de la valeur de la commande. Il restait alors 2140 unités à livrer, soit 41 millions 360 mille francs CFA.



Convoqué par la DIC, l’administrateur de société admet ses manquements en invoquant des pannes de machines. Cependant, il signale que, entretemps, il a pu livrer 1680 tables-bancs et que sur les 820 restants, 500 étaient déjà prêts et attendaient d’être assemblés avant d’être mis à disposition.



Face aux enquêteurs et à la plaignante, P. Guèye s’engage alors à livrer la commande au plus tard le 31 aout 2022. Mais il ne tiendra pas parole. Réentendu, il se justifie en affirmant avoir été confronté à des difficultés financières. À ce moment-là, il resté 1250 tables-bancs à livrer.



Lors d’une nouvelle confrontation avec son fournisseur, N. A. Ba réclame le remboursement des 20 millions de francs CFA représentant la valeur du nombre de tables-bancs non livrés. P. Guèye s’engage à verser ce montant en deux tranches, mais n’y parvient pas.



Lors d’un troisième face-à-face entre les parties, la plaignante révèle que le mis en cause ne lui a versé «que» 3,5 millions de francs CFA. C’est ainsi que P. Guèye s’est engagé à lui céder son terrain à Toubab Dialaw et 9,5 millions de francs CFA en espèces.



Malgré ce nouvel engagement pris, l’administrateur de société a été présenté au procureur de la République.