DIC : le film de l’arrestation de «l’artiste cambrioleur»

Kouyaté est dans de beaux draps. L’artiste a été arrêté en même temps qu’un de ses frères, pour implications présumées dans trois cambriolages commis à Dakar, rapporte Libération.





L’Observateur va plus loin, précisant que l’artiste est tombé à la suite d’une filature des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). En effet, affirme la source, «tout est parti des plaintes déposées par trois personnalités victimes de cambriolages» au cours desquels «leurs bijoux et des sommes argent ont été emportés». Le préjudice financier se chiffre à plus d’un demi-milliard de francs CFA en or et en argent liquide, estime le quotidien d’information.





En plus des empreintes digitales relevées sur les lieux, poursuit celui-ci, des caméras de surveillance ont filmé la voiture de l’artiste, qui a été également balancé par un des malfaiteurs. Ce qui a précipité sa chute.





Soriba Kouyaté a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Paris, souligne Libération. Conduit dans les locaux de la DIC, il a tout avoué.