Didier Awadi: « Kilifeu et Simon ont fait des erreurs, mais…»

Didier Awadi se prononce sur l'affaire Kilifeu et Simon

«J'ai vu les vidéos de Simon et Kilifeu. Est-ce qu'elles font plaisir ? Non. Je pense que nos petits frères ont fait des erreurs mais sur le plan de l'activisme pur, je pense qu'ils ont écrit de grandes lignes dans l'histoire de ce pays», juge le panafricaniste Didier Awadi. Il était invité, ce 10 octobre, dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio/Itv.





En fait, les 2 Y en a martistes ont été placés sous mandat de dépôt le 16 septembre dernier pour les faits d’association de malfaiteurs, de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants dans une affaire de visas et de complicité.





«Je pense qu'ils ont fait une erreur. Est-ce que j'applaudis? Non. Est-ce que le mouvement hip hop en est fier? Non. Je pense qu'ils ont fait une erreur mais mon devoir est d'être dans les moments agréables comme dans les moments durs aux côtés de mes petits frères. Donc, je leur témoigne mon affection », ajoute-t-il.