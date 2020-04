Didier Raoult: "Il est possible que d'ici un mois, il n’y ait plus de cas dans les pays..."

"Il est possible que d’ici un mois, il n’y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés ", déclare le scientifique Didier Raoult dans une vidéo.







Le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) s’appuie sur le nombre de cas diagnostiqués en « diminution constante » et du nombre de cas hospitalisés en réanimation à Marseille et ailleurs. « On a les mêmes données en France, dans la plupart des pays d’Europe, en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. »









Le Professeur Raoult en convient, il ne prédit pas l’avenir mais « si les choses continuent comme ça, on a bien l’impression que ce qui était une des possibilités pour cette maladie, c’est-à-dire que c’est une maladie saisonnière, est en train de se réaliser ».