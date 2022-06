Dieuppeul : Un jeune de 22 ans poursuivi pour avoir séquestré et tenté de violer son ex…

Sordide affaire ! un amour de jeunesse qui se termine par un viol. S. Thiam, esthéticien, âgé seulement de 22 ans et domicilié à Liberté 2, a été déféré ce matin par le commissariat de Dieuppeul pour tentative de viol, violence physique, voie de fait et séquestration sur son ex copine, F. Kâ, élève résidente à Nord foire.





Leur histoire d’amour date de 2018. Entre-temps, F. Ka, ayant atteint la majorité, a préféré quitter son amour d'enfance. Très tenace, le jeune S. Thiam n'a jamais démordu. D’après nos sources proches du dossier, la présumée tentative de viol s’est déroulée le 11 Juin 2022 quand S. Thiam a appelé son ex-copine F. Ka pour l'inviter à le rejoindre avec insistance afin de discuter de leur relation qui battait de l’aile.









Les premiers éléments de l’enquête montrent nettement que S. Thiam avait planifié son forfait. En effet, il avait déjà emprunté la chambre d’un de ses amis à Grand-Dakar, où la fille F. Kâ l'a retrouvé.





Sur ces entrefaites, S. Thiam a voulu flirter avec F. Kâ qui a opposé une résistance. Mais Thiam a insisté et voulu l'y obliger par le biais d'attouchement sur ses parties génitales. Nos sources de préciser que son bourreau s’est servi de l'oreiller pour tenter d’étouffer la fille qui avait commencé à crier au secours. C'est à la suite de cela, que les voisins sont venus à sa rescousse et ont frappé avec insistance à la porte obligeant S Thiam à l'ouvrir.