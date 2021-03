Dieuppeul : Un véhicule termine sa course dans le mur d'une école

Un véhicule particulier a fait un accident spectaculaire ce lundi 22 mars 2021 à Dieuppeul-Derklé. C’est un accident qui s’est produit vers 19 heures à l’école Ibrahima Koïté de Dieuppeul situé en face du Cem Ousmane Socé Diop, mais qui n’a pas fait de victime.‘’J’ai été informé par un membre de l’amicale des anciens élèves de l’école dont je suis le président. Et automatiquement je me suis rendu sur les lieux. On voit sur place un véhicule qui a terminé sa course sur le mur de l’école. Et ce, en défonçant le mur situé à quelque deux mètres de la porte de la bibliothèque de l’établissement’’, a confié Mame Abdoulaye Tounkara. Celui-ci, dans un entretien téléphonique a indiqué que le véhicule accidenté avait à son bord deux jeunes hommes âgés d'une trentaine d’années. Et que seuls des dégâts matériels sont à déplorer.Toutes choses qui font dire qu’il y a eu plus de peur que de mal, puisqu’au moment où le véhicule percutait le mur de clôture de cet établissement, il était 19 heures. Et que des enseignants étaient encore dans ladite bibliothèque. Une occasion qu’a mise à profit l’ex-conseiller municipal de la commune de Dieuppeul-Derklé pour souligner la nécessité de sensibiliser les jeunes conducteurs sur les dangers de la route.Le maire Cheikh Guèye, était sur les lieux, informe la même source..