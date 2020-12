Différend avec école Dior : Les parents d’élèves tirent sur la justice qui s’est déclarée incompétente

Sollicité pour trancher le litige entre la direction de l’école Dior et les parents d’élèves au sujet du paiement des 3 mois de Covid-19, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent. Une décision rendue ce lundi et qui a surpris les parents d’élèves.Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le collectif des parents d’élèves du groupe scolaire Dior a dit tout le mal qu’il pensait de cette décision. « Un tel verdict n'est conforme ni au droit, ni au bon sens. C'est un déni de justice. C'est pourquoi nous avons décidé d'interjeter appel. Nos conseils sont en train de réunir les formalités nécessaires pour saisir la Cour d'Appel de Dakar », peste-t-on.Aujourd’hui, les parents ont le sentiment d’être abandonnés aux écoles. Car, selon eux, le ministère de l’Education et ses démembrements ont été les premiers à « déserter leurs responsabilités » face à ce qu’ils qualifient de chantage des établissements privés.« Si la justice de notre pays se déclare incompétente pour trancher ce litige, les parents perdent tout recours pour faire valoir le droit de leurs enfants à l'éducation. Cela voudrait dire que l'Etat du Sénégal accorde un blanc-seing aux écoles privées pour continuer à imposer leur diktat aux parents d'élèves », regrette le collectif. Malgré tout, ces parents promettent qu’ils ne lâcheront pas du lest dans ce combat.Par ailleurs, si l’on en croit le collectif, certaines écoles privées, craignant une nouvelle fermeture des classes du fait de la deuxième vague, demandent aux parents de payer trois mois d’avance. Une façon pour elles de se parer à toutes éventualités. Ce que le collectif qualifie de « mercantilisme abject ».