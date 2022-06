Difficultés des pêcheurs sénégalais en eaux étrangères : ''Il y a des lois pour chaque pays, qu'il faut respecter'', capitaine de vaisseau, Ibrahima Diaw

La difficulté des pêcheurs sénégalais dans les eaux étrangères

Avec une forte communauté de pêcheurs et un parc piroguiers estimé à plus de 25.000 appareils, les pêcheurs sénégalais s'exposent souvent à d'énormes difficultés dès qu'ils pénètrent dans les eaux d'un pays voisin.





L'exemple des 300 pêcheurs bloqués en Guinée Conakry est un cas patent.

Dans ce contexte, il y a lieu de faire la sensibilisation auprès des communautés de pêcheurs, a affirmé le capitaine de vaisseau, Ibrahima Diaw, directeur de la protection et de la souveraineté des pêches au Sénégal.





''ll faut faire de la sensibilisation parce que chaque pays à des normes même si on travaille dans le cadre de la sous-région, il y a des normes à respecter. Il faut sensibiliser, informer davantage les pêcheurs afin qu'ils se mettent dans les conditions légales pour pouvoir pêcher dans les eaux étrangères. Si vous voulez pêcher en mer étrangère, il faut avoir une licence'', a-t-il expliqué lors d'une rencontre du groupe de suivi, contrôle et surveillance de la Commission sous-régionale de pêche, sur le partage et l'évaluation de l'an 4.

Selon lui, ''Ce qui s'est passé en Guinée , c'est une inattention de la part des pêcheurs sénégalais qui n'ont pas respecté les règles d'une république sœur. Quand on a été au courant de cela, on a pris contact avec les autorités guinéennes et on est en train de régler cela'', informe le Capitaine de vaisseau.





Il assure que les États voisins coopèrent avec le Sénégal. Mieux, que le problème sera réglé sous peu.

D'ailleurs, concernant les licences de pêche, il explique que le Sénégal a négocié avec la Mauritanie 500 licences de pêche pour chaque année et la Guinée Bissau en donne 500 tous les deux ans.





Durant quatre jours, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Cap-Vert, Guinée Bissau, entre autres vont plancher sur les défis régionaux auxquels ils font face dans le secteur de la pêche.

Ceci entre dans une perspective commune de surveiller les eaux avec les états voisins.

Avec des défis majeurs, la pêche INN constitue le plus important.