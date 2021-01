Difficultés financières liées à la covid : L'asecna tend la main à Macky Sall

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) n’a pas été épargnée par la crise économique liée à la pandémie de la Covid 19. En tant que fournisseur de service de la navigation aérienne, sur une superficie de 16 100 000 km 2, elle subit de plein fouet la crise sanitaire mondiale. En atteste son chiffre d’affaires qui a nettement baissé en 2020, comparé à l’exercice 2019.« Cette même tendance baissière est notée pour les mois d’Avril , Mai et juin avec des taux de régression respectifs de 83,42%, 78,44% ,et 74,13% , soit une baisse moyenne de 43,27% au premier semestre 2020 », regrette le Secrétaire général du syndicat maison, Lamine Dramé. Cadre aéronautique, M. Dramé appelle à l’aide chef de l’Etat, Macky Sall, qu’il tend la main pour soutenir l’entreprise continentale.À l’en croire, malgré les difficultés liées à la pandémie, l’Asecna ne s’est pas départie de sa mission dont la principale reste l’assurance de la sécurité de la navigation aérienne. « Dès lors, il apparaît plus que légitime de soutenir ce bel outil d’intégration africaine. Qui de mieux placer que le Sénégal, pays hôte et dépositaire de la convention de Dakar pour parler à ses pairs africains ? C’est dans ce contexte que je demande solennellement au Président Macky Sall qui demeure un interlocuteur crédible et écouté sur la scène diplomatique de porter le plaidoyer auprès de ses pairs pour davantage soutenir l’Asecna ».Malgré la baisse de ses redevances aéronautiques imputable à la COVID-19, des avancées technologiques et opérationnelles ont été notées. M. Dramé cite « le lancement officiel de la visualisation du trafic aérien par satellite au Centre Régional de la Navigation Aérienne (CRNA) à Dakar en Janvier 2020 en présence de la tutelle, la mise en œuvre du guidage radar pour lequel l’agence a obtenu la distinction du programme technique du TCB/OACI, la surveillance des 16 millions de km2 des espaces aériens par la technologie de l’ADSB-B par satellite et l’obtention du statut de fournisseur de services SBAS pour l’Afrique ».