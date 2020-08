Diffusion de la série "Infidèles" : Le Cnra fixe les conditions à la Sen Tv

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a sévi suite aux «nombreuses plaintes reçues» contre la série ‘’Infidèles’’.







En effet, dans une décision prise, ce 12 août 2020, le gendarme de l’audiovisuel a rappelé «les conditions de poursuite de la diffusion» de la série par la Sen Tv.





Il s’agit, d’après le document (que nous vous proposons in extenso), «d’insérer de manière visible et pendant toute la durée de la série, un pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation de -16 en noir».





Babacar Diagne & Cie demandent à la chaine de Bougane Gueye Dani «de ne plus diffuser des propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ainsi que des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses».





Le Cnra invite également la Sen Tv à «ne plus diffuser ou rediffuser la série ‘’Infidèles’’ avant 22h 30», entre autres injonctions.