Diouloulou : L'armée met la main sur 8 kg de chanvre indien

À l'instar de la police et de la gendarmerie, l'armée nationale également participe activement à la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. D'ailleurs, au cours d'une patrouille de sécurisation, le 16 avril dernier, par une unité de l'armée, les militaires ont interpellé deux individus, à Kabakel, localité située à 20 km à l'Est de Séléty, d'après la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée (Dirpa).





Invités à se présenter à la fouille, ces derniers ont pris la fuite, abandonnant ainsi un sac contenant 8 paquets de chanvre indien, soit 08 kg au total (voir photo), signale la même source. Qui relève dans la foulée que la drogue saisie a été remise à la brigade de gendarmerie de Diouloulou, le 17 avril 2020, soit le lendemain.





"Il convient de saluer cette action de l'Armée qui participe de façon déterminante à la lutte contre la culture et le trafic du chanvre indien. Conformément aux règles d'engagement, toutes les saisies de drogue sont remises à la gendarmerie ou à la police nationale (Ocrtis)", a déclaré la Dirpa.