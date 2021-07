Diourbel : 04 disciples d’un célèbre marabout arrêtés par la police avec un véhicule sans papier, du chanvre indien et 03 millions FCFA

Quatre disciples d’un célèbre marabout sont entre les mains de la police pour détention de chanvre indien dans la nuit du 1er juillet dernier par les limiers du commissariat central de Diourbel.





Selon « Source A », les nommés S. Niang, M.M Fall, C.T. Sarr et D. Dieng, ont été interceptés, sur la route nationale numéro 3 (RN3) plus précisément au quartier Keur Serigne Mbaye avec de la drogue à bord d’un véhicule sans papier. C’est ainsi qu’une quantité de chanvre indien a été saisie dans leur voiture de marque Land Rover 86 et un montant de 03 millions trouvés dans l’un d’entre eux.





Interpellé sur la drogue par le juge, ces derniers reconnaissent les faits avant d'avouer que c'est pour leur consommation personnelle. S. Niang, l’un des accusés, dit s’être procuré le chanvre indien auprès d’un fournisseur établi au marché Thiaroye à Dakar dont l’identité lui est inconnue.





Aussi, les policiers ont fait le constat d’une voiture sans papier valable pour la circulation sur la route. D’après eux, cette voiture était destinée à leur marabout en guise de « adiya » à Mbacké. La même source renseigne également d’un montant de 03 millions trouvés par devers le sieur Niang.





Au bout du compte, les quatre disciples du célèbre marabout ont été présentés au procureur pour détention de chanvre indien et sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. L’argent et le véhicule ont été saisis et mis à la disposition du tribunal de grande instance de Diourbel.





Les mis en cause S. Niang (50 ans), M. Fall (42 ans), C.T. Sarr (46 ans) et D. Dieng, marié et père de 03 enfants ont été placés sous mandat de dépôt.