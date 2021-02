Diourbel : 5608 kg de chanvre indien saisis en moins d'un mois

La brigade régionale des stupéfiants de Diourbel (centre) a saisi, entre mi- janvier et mi-février, 5,608 kg de la variété verte de chanvre indien, du matériel de conditionnement et un fusil artisanal, a appris jeudi l’APS.L’une des saisies a eu lieu le 23 janvier dernier, quand des agents de cette brigade ont appréhendé deux individus en possession de 608 grammes de chanvre indien au quartier Thierno Kandji.La perquisition a permis de découvrir une quantité de cette drogue en vrac d’un poids de 508 grammes, 6 cornets et un arsenal pour la confection.Un autre individu a été arrêté mercredi 3 février, dans le village de Thiourène, dans la commune de Ndindy. Il avait par devers lui 5 kg de chanvre indien, un pistolet automatique de type artisanal et du matériel de conditionnement.Une moto, une arme et du matériel de conditionnement ont été mis sous scellés par la brigade régionale des stupéfiants de Diourbel.