Tribunal de Diourbel : Cheikh Abdou Dieng menaçait son ex-copine de publier leurs vidéos intimes

La galanterie, Cheikh Abdou Dieng n'en a cure. Demeurant à Touba où il entretenait une relation amoureuse avec Ndèye Khady Gueye, une jeune femme fraîchement divorcée, Cheikh Abdou Dieng ne voulait pas accepter que cette dernière se réconcilie avec son ex-mari.





Voyant cela comme une trahison, il n'a rien trouvé de mieux que de la faire chanter, de publier leurs vidéos intimes. En plus de cela, il exigeait de la jeune femme qu'elle lui envoie de grosses sommes d'argent sinon il allait mettre au courant l'époux de Ndèye Khady Gueye.





Lorsqu'elle en a eu marre, la dame porte plainte et il est arrêté et placé sous mandat de dépôt. Devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel, Cheikh Abdou Dieng s'est confondu en excuses déclarant que son intention n'était pas de nuire délibérément mais qu'il était juste en colère contre son ex qui lui avait caché s'être réconciliée avec son ex-mari.





Des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur de la République selon qui Cheikh Abdou Dieng n'est toujours pas conscient de la gravité des faits et surtout de l'immensité des conséquences de ses actes sur la vie de sa victime. Il a ainsi requis deux ans dont six mois ferme.





« Nous n'avons pas le droit de trahir l'esprit des lois. Pour appliquer la loi sur le délit de collecte des données personnelles, il faudrait véritablement revenir au concept réel et les faits. Et dans les faits, il faut savoir que c'est la dame elle-même qui a pris sur elle pour montrer par WhatsApp ses parties intimes à mon client" a déclaré Me Serigne Diongue.