Diourbel : La Douane saisit 4340 boîtes de médicaments frauduleux d’une valeur de 3 millions Cfa

Les éléments de la Brigade Mobile des douanes de Diourbel dirigée par le Lieutenant Papa Mamadou Sougou ont effectué, ce mercredi, une importante saisie de médicaments frauduleux dont la valeur marchande est estimée à 3 038 000 de francs Cfa.La saisie a eu lieu sur l’axe Taïf-Khelcom vers dix-sept heures, lorsqu'un véhicule de marque Mercedes immatriculé DL 0030 B dont les vitres étaient teintées, a attiré l’attention des hommes du Lieutenant-Colonel Cheikh Faye, Chef de la Subdivision. Ces derniers qui ont immédiatement flairé le coup se sont lancés à la poursuite du chauffeur qui a refusé de s’arrêter pour le contrôle.Et lorsqu’ils ont réussi à stopper le véhicule suspect, les douaniers découvrent dans la malle arrière et dans les sièges 4340 boîtes de faux médicaments constitués de comprimés Paracétamol, Diclofénac Sodium et Caféine en Tablettes. A en croire le Lieutenant-Colonel Cheikh Faye, la valeur des médicaments est estimée à 3 038 000 et celle du moyen de transport à 1.500 000 Cfa soit un total de 4 538 000 Cfa.« N’eut été le courage des agents Papa Gaye Thiaw et Djiby Ndong qui ont ,au risque de leur vie, engagé une course -poursuite contre le trafiquant, ces faux médicaments allaient être déversés sur le marché noir et consommés par la population, malgré toutes les conséquences sur la santé publique », a indiqué le Lieutenant-Colonel Faye.Il faut rappeler que la subdivision des douanes de Diourbel avait procédé il y quelques mois à une incinération d’une importante quantité de médicaments saisis, d’une valeur de plus d’un milliard de nos francs.