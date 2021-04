Diourbel : la « awoo » diffuse les photos nues de sa coépouse et…

La Awoo diffuse une photo nue de la Niaarel

Épouses d’un Sénégalais établi en Côte d’ivoire, les dames M. Séye et S.S ont été entendues par les éléments du commissariat spécial de Touba. En effet, S.S, âgée de 26 ans et première épouse de l’émigré, a publié les photos nues et des messages vocaux de sa coépouse afin de briser son ménage.





Cette affaire de mœurs a bouleversé la vie de la deuxième femme, âgée de 32 ans. Pour connaître les coupables, la dame M. Séye a déposé une plainte au Tribunal d’instance de Diourbel, qui a remis le dossier entre les mains des éléments du commissariat spécial de Touba. La police, menant une enquête, est parvenue à savoir que la « awoo » était le cerveau de ce complot.





Elle s’était alliée avec un homme dénommé Abdou Lahad Ndiaye pour tendre un piège à la « niaarel ».





Selon Source A, qui donne l’information, la deuxième épouse entretenait une relation d’adultère avec le complice de la première épouse.