Diourbel : le film de l’accident du convoi de Abdoulaye Daouda Diallo

Le directeur de cabinet du chef de l’Etat, Abdoulaye Daouda Diallo, et le député Abdou Mbow ont été victimes d’un violent accident jeudi dernier sur l’autoroute Ila Touba. Le convoi de quatre voitures de ces deux personnalités a fait un carambolage à hauteur de Bambey.



A part le garde du corps de l’ancien ministre des Finances, qui s’est gravement blessé à la main, et des dégâts matériels, il y a eu plus de peur que de mal. Les autres membres de la délégation sont sortis indemnes de l’incident.



Selon Source A, l’accident est survenu à deux kilomètres de la station d’essence située à la sortie de Bambey. Il a eu lieu sur la voie lente où une voiture tombée en panne, était stationnée sur le bas-côté. Le chauffeur de Abdoulaye Daouda Diallo n’a pas vu l’obstacle à temps. Il l’a cogné après que la flèche de la gendarmerie l’a subitement évité en empruntant la voie rapide. Le choc était inévitable.



Source A signale que n’eut été les autres motards de la gendarmerie, qui fermaient le cortège, d’autres voitures seraient impliquées dans le carambolage.