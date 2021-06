Diourbel: Le marabout polygame, la femme mariée et le bain mystique suivi de viol

Marié à 03 épouses, un marabout est éclaboussé par une rocambolesque histoire de mœurs. B.L a été arrêté pour viol, charlatanisme et coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 15 jours, par les policiers du commissariat central de Diourbel.Le fils d'un célèbre imam domicilié dans la capitale régionale du Baol est accusé d'avoir envoûté une dame mariée avant de la violer selon des informations exclusives de Seneweb.D'après l'économie des faits, la victime âgée de 45 ans piquait parfois des crises épileptiques. Ainsi, elle s'est rendue auprès du marabout âgé de 49 ans environ pour solliciter des prières.Mais les choses ont mal tourné quand B.L faisait un bain mystique à la mariée. D'après les propos de cette dernière, le marabout en a profité pour lui couper quelques poils sous les aisselles. Sur ce, la dame a perdu connaissance sur le coup selon ses propos tenus devant les enquêteurs du commissariat central de Diourbel.Le mis en cause, fils d'un célèbre imam aurait, ainsi, envoûté sa cliente mariée avant d'abuser d'elle sexuellement selon des informations de Seneweb proches du dossier.Consciente du crime commis sur elle par le polygame, la victime dénoncera clairement l'acte de B.L.Mais le mis en cause aurait tenté de récidiver. Ainsi, il a proposé un autre bain mystique à la dame mariée pour la soigner. Malheureusement pour lui, N.D a fait foirer son second plan. Ils se sont disputés d'après nos sources. Et le marabout a exigé à sa cliente de rentrer parce que l'une de ses épouses était dans sa maison. N.D a refusé de quitter le domicile du mis en cause.Finalement, le polygame a administré un violent coup de machette sur le front de la dame. Au cours de leur bagarre, la mariée a poignardé le marabout à l'aide d'un couteau au niveau du dos. En effet, certains voulaient même étouffer la rocambolesque affaire.Avisés des faits, les policiers du commissariat central de Diourbel ont ouvert une enquête avant de mettre la main sur le marabout impliqué dans cette affaire de mœurs.Entendu par les enquêteurs, B.L a avoué avoir couché avec la dame mariée selon nos sources. Cette dernière a présenté un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 05 jours.Poursuivi pour viol, charlatanisme, coups et blessures volontaires occasionnant une ITT de 15 jours, B.L a été déféré mardi dernier au tribunal de grande instance de Diourbel.