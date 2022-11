Diourbel: Le prof de philo ayant enseigné durant 10 ans, n'a pas le bac

L'étau se resserre autour du faux professeur de philosophie qui a enseigné durant une dizaine d'années, sans le moindre diplôme. Suite à son arrestation à Rufisque, Cheikh Ahmed Tidiane Touré a été longuement entendu par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Diourbel.



L'enseignant persiste et signe qu'il a des diplômes authentiques. Le professeur Touré a livré aux gendarmes deux photocopies de supposés diplômes.



Toutefois, le faussaire n'est pas en mesure de présenter les deux diplômes originaux tout au long de l'enquête rondement menée par le commandant B.M.Diallo et ses hommes.





Malgré ses 10 de service, le professeur de philosophie n'a même pas le baccalauréat

Les résultats des réquisitions adressées à l'Office du bac et à la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH) ont certifié que Cheikh Ahmed Tidiane Touré n'a ni le Baccalauréat ni le Master. Il est inconnu des fichiers de ces deux services.





Le faux professeur file directement vers la prison

Déféré au tribunal de grande instance de Diourbel, ce vendredi, pour faux et usage de faux en écriture authentique sur des diplômes et escroquerie portant sur des biens publics, le mis en cause fait l'objet d'un retour de parquet.



Le faux professeur va passer ce week-end dans les locaux du commissariat central de Diourbel jusqu'à lundi prochain. Le procureur pourrait ouvrir une information judiciaire avant de requérir le mandat de dépôt. Dans ce cas, le faussaire va atterrir devant un juge d'instruction.





Le faussaire arrêté à Rufisque dehors de son établissement scolaire

Suite à sa cavale, le faux professeur a été localisé à Rufisque par les gendarmes de la brigade territoriale de Diourbel. Les hommes du commandant Diallo ont mis en place un dispositif de surveillance qui a permis d'interpeller le faussaire sur la voie publique. A peine sorti de la structure scolaire où le professeur dispensait des cours, Cheikh Ahmed Tidiane Touré a été mis aux arrêts puis embarqué à Diourbel.