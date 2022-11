Diourbel : Le sucre en poudre introuvable sur le marché

Le sucre en poudre introuvable à Diourbel

Après Saint-Louis, le sucre en poudre se fait aussi rare à Diourbel. En effet, selon les boutiquiers détaillants, la cherté du sac de sucre vendu à 30 000 F serait à l'origine de cette pénurie qui secoue en ce moment le marché local.





"Beaucoup de boutiquiers sont réticents à la vente du sucre en poudre actuellement à Diourbel, parce que le sac coûte trop cher. Si on l'achète pour revendre, c'est une perte qui nous revient. On nous vend le sac à 30 000 F et l'État nous impose à vendre le kilogramme à 575 F. Ça ne nous arrange pas en tant que détaillants. C'est pourquoi beaucoup de boutiquiers refusent de vendre le sucre pour éviter des pertes et des problèmes", précise Dame, un boutiquier, sur les ondes de la Rfm.





Toutefois, ces boutiquiers se disent inquiets pour l'approvisionnement de la population et alertent sur une éventuelle pénurie, d'ici peu, sur les autres denrées de première nécessité, si l'État ne revoit pas les prix fixés sur certains produits.