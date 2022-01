Diourbel : Les travailleurs du Conseil départemental sans salaires depuis plusieurs mois

A Diourbel, les travailleurs du conseil départemental sont sans salaires depuis quelques mois. Ils dénoncent la gestion de l’équipe actuelle Selon les informations données par Iradio, ces derniers déplorent l’attitude du président du conseil départemental de la capitale du Baol.



Selon le porte-parole du jour, Ousseyni Diop et ses camarades, c’est un manque de considération vis-à-vis des travailleurs départementaux. « Toutes les collectivités locales ont respecté les engagements pris par l’Etat du Sénégal qui exige que les travailleurs départementaux doivent percevoir leur salaire au plus tard le 27 de chaque mois. Mais, le conseil départemental de Diourbel n’a pas suivi les directives de l’Etat. Ce qui est inadmissible car, nous ne sommes pas traités au même pied d’égalité que nos collègues. Le président du conseil départemental ne nous donne aucune considération et nous sommes dans le besoin car, nous sommes tous des soutiens de famille », s’est-il indigné.



Ainsi, le porte-parole des travailleurs du conseil départemental de Diourbel parle de mauvaise gestion de l’actuel président. « Chaque année, le conseil départemental dégage un budget destiné à la dotation de carburant pour la présidence, le secrétariat et bureau. Ce budget est estimé à 10 millions de FCFA et pourtant le conseil n’a qu’un seul véhicule qui date des années 60 et pire, certaines dépenses effectuées ne sont jamais justifiées », a-t-il précisé.



Toutefois, ils entendent saisir le haut conseil du dialogue social et invite l’Ofnac à revoir la copie du président du conseil départemental de Diourbel.