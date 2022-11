Diourbel: Pape Modou Fall annonce un recrutement de 5000 jeunes et porte la candidature de Macky en 2024

A la tête de la Direction de l'Emploi depuis trois ans, Pape Modou Fall a fait le résumé de son bilan à l'occasion d'un entretien avec une partie de la presse de la région de Diourbel. Ainsi, il s'est réjoui de ses résultats au niveau de cette structure. A titre d'exemple, le nombre de conventions nationales État/employeurs est passée de 12 en janvier 2020 à plus de 500 conventions à nos jours et les Missions Locales sont installées presque dans toutes les régions du Sénégal.





Au cours de cette rencontre avec la presse locale, Pape Modou Fall a annoncé en grande pompe un projet de recrutement de 5000 jeunes dans le département de Diourbel.





« Nous allons lancer le projet'' Visa emploi'' qui a pour objectif de recruter 5000 jeunes dans le département de Diourbel. Nous devons rendre un hommage mérité à la jeunesse de Diourbel qui nous a toujours soutenu particulièrement durant les élections législatives », souligne le Directeur de l'Emploi.





Sur le plan politique, Pape Modou Fall invite solennellement le président Macky Sall à dissoudre Benno Bokk Yakaar s'il veut être candidat en 2024. Pour lui, le leader de l'Apr doit mettre en place une nouvelle coalition parce que Bby a atteint ses limites.





"Bby a perdu 100.000 voix aux élections législatives par rapport aux résultats des dernières élections locales. Elle a perdu la majorité des grandes villes. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une coalition présidentielle a eu une majorité relative à l'assemblée nationale. Benno Bokk Yakaar ne fonctionne plus parce qu'elle a atteint ses limites. Les entités de cette coalition ne peuvent plus mobiliser ni massifier", estime le coordonnateur National de CR/2SR.





Le président Macky Sall est toujours dans le cœur de la majorité des sénégalais grâce à ses réalisations jamais égalées, selon Pape Modou Fall. Mais les sénégalais continuent de souffrir et ne savent à quel saint se vouer.





Et Pape Modou Fall d'alerter : "Nous portons à la connaissance du président Macky que ses responsables au niveau des bases ne se soucient pas des préoccupations des populations. Ces dernières sont livrées à elles-mêmes. Une bonne partie de la jeunesse est découragée à cause de ce comportement de nos camarades de Bby. Par contre, c'est encore possible de rectifier le tir en s'engageant au service des populations.''





Ainsi le président du parti Dëgg Moo Woor suggère au Chef de l'État de responsabiliser davantage les jeunes engagés, intègres, compétents et qui sont toujours au front pour plaider sa cause. Il recommande :

"Nous avons un parti (Dëgg Moo Woor) attractif, une coalition ( CR/2SR ) vivante composée de jeunes leaders chefs de partis ou mouvements politiques. Les demandes d'adhésion fusent de partout contrairement aux partis politiques mourants. Nous avons toujours été les sentinelles de la République et les ambassadeurs des réalisations phares du Président. Donc le Président Macky Sall doit nous recevoir et nous renforcer. Ainsi, nous serons chargés de travailler ensemble sur le plan professionnel et sur le plan politique ».





Interpellé sur la fameuse question du troisième mandat, le Directeur de l'Emploi rétorque :