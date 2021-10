Diourbel : Un ancien brigadier-chef arrêté par la gendarmerie pour...

Un ancien Brigadier-chef arrêté par la Gendarmerie

Éclaboussé par une affaire de faux document, un ancien brigadier-chef de police est tombé dans les filets de la brigade de gendarmerie de Diourbel. Déféré mardi dernier, le flic à la retraite a été placé sous mandat de dépôt, avant-hier, pour faux et usage de faux dans des documents administratifs, faux et usage en écritures privées, complicité d'usurpation d'identité numérique et usurpation de fonctions, d'après des informations exclusives de Seneweb. Récit.





Piqué par on ne sait quelle mouche, l'ancien policier A. K. S. a confectionné un faux certificat de résidence au profit d'un tiers, sur la base de la photocopie d'une carte d’identité appartenant à une banquière domiciliée à Dakar, à son insu. Puis, ce tiers s'est procuré, par la suite, un ninea et un registre de commerce à partir de ce faux document délivré l'ex-brigadier-chef.





Selon des confidences faites à Seneweb, le détenteur de ces faux documents a acheté un véhicule avant de l'immatriculer à Thiès au nom de la banquière N. K. Diallo.





Mais l'affaire s’est ébruitée, quand la dame, demeurant à Zac Mbao, s'est rendue à l'Apix pour y déposer un dossier. La banquière sera informée que sa carte nationale d’identité a été utilisée à d'autres fins à Diourbel. Grande a été sa surprise, dit-elle, parce qu’elle n'a jamais mis les pieds au Baol.





Décidée à tirer cette affaire au clair, la banquière a déposé une plainte au parquet de Diourbel. Ainsi, le procureur a actionné la brigade gendarmerie de cette localité. Les hommes en bleu, sous la houlette du commandant B. M. Diallo, ont mis en branle la machine judiciaire contre le mis en cause principal. Selon nos sources proches du tribunal, le brigadier-chef de police mouillé dans cette affaire a été arrêté par les pandores.





Entendu sur procès-verbal, le sexagénaire a lâché le morceau. Selon lui, il avait confectionné un faux certificat de résidence avec la photocopie de la pièce d’identité de la banquière. Et l'ancien policier a remis ledit document non-authentique à un tiers moyennant de l'argent.





Dans ses aveux, le mis en cause révèle avoir reçu la photocopie de la carte d’identité de la banquière via WhatsApp.