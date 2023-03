Diourbel: Un carambolage fait 1 mort et 8 blessés

Un accident impliquant quatre véhicules, dont un camion, un minicar, un "7 places" et une Peugeot 406 a fait un mort et huit blessés, dont deux dans un état grave, a appris Seneweb. Ce carambolage est survenu ce vendredi vers 12 h, à Sambé, une localité située dans la région de Diourbel. Après les constats effectués par les gendarmes de la brigade de Ndoulo, les blessés et le corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel par les sapeurs-pompiers