Diourbel : Un marabout poursuivi pour escroquerie portant sur 119 millions Cfa

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel rendra son verdict le 07 juin prochain dans l’affaire opposant le ministère public et Amadou Mar Niang à Serigne Moussa Mb.





Marabout de son état, marié à deux épouses et âgé de 34 piges, Serigne Moussa Mb. comparaissait devant la barre du tribunal pour des chefs d’escroquerie et de charlatanisme, faits punis par les dispositions des articles 234 et 379 du code pénal.





Pour la petite histoire, l’expert informaticien, Amadou Mar Niang qui est un Sénégalais établi en France depuis plusieurs décennies, a connu Serigne Moussa Mb. par le biais d’un ami commun.





La simple connaissance devenant une belle amitié, l’émigré charge le marabout de lui vendre une bague. Au bout du compte, ce dernier lui livre par courrier la bague. Mais en plus, il lui envoie en même temps des bains mystiques.





Seulement, d’après Amadou Mar Niang, depuis qu’il a porté la bague et effectué les bains mystiques, le marabout a eu une telle emprise sur lui qu’il lui obéissait au doigt et à l’œil.





C’est ainsi qu’il a commencé à lui envoyer des grosses sommes d’argent à chaque fois que Serigne Moussa le lui demandait. D’après le plaignant qui a indiqué être allé jusqu’à vendre son propre appartement en France, il lui a fait 369 envoies pour un total de 119 millions Cfa.





Faux, a rétorqué l’accusé qui a déclaré n’avoir reçu que 65 millions de la partie civile. D’ailleurs, avant même sa comparution devant le tribunal, Serigne Moussa a commencé à rembourser avec un premier acompte de dix millions versé au plaignant. Le tribunal des flagrants délits de Diourbel rendra son verdict le 07 juin prochain dans l’affaire opposant le ministère public et Amadou Mar Niang à Serigne Moussa Mb.





Mais les arguments de l’accusé n’ont pas convaincu Me Moustapha Ndiaye de la partie civile. Il a sollicité la somme de 109 millions à titre de remboursement, déduction faite des dix millions avancés par le prévenu, et 41 millions de dommages et intérêts.