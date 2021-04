Diourbel: Un vendeur de lait placé sous mandat de dépôt pour attouchements sur une mineure de 08 ans

Célibataire sans enfant, A.T séjourne actuellement à la prison centrale de Diourbel selon des sources de Seneweb. Le vendeur de lait caillé a été déféré au tribunal de grande instance de Diourbel pour détournement de mineure et pédophilie.Mais le jeune homme âgé de 21ans risque gros. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt suite à son arrestation à Touba par les policiers du Poste de Gouye Mbinde.En effet, le vendeur de lait avait kidnappé une mineure de 08 ans dans son lieu de commerce. Avant d'exercer des attouchements sexuels sur la fillette qui était venue sur place pour acheter du lait caillé.