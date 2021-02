DIOURBEL: UNE NIARÉLE MORD ET AMPUTE LA LÈVRE INFÉRIEURE DE SA "AWOO"

Gallé, un village du département de Diourbel va sortir de l'anonymat à cause d'un acte barbare. Selon des informations de Seneweb, une dame y a grièvement blessé, mercredi dernier, sa coépouse lors d'une bagarre.Pour une banale affaire, la ñaréle (deuxième épouse) a mordu jusqu'à amputer une partie de la lèvre inférieure de la awoo (première épouse).Jointe par Seneweb, la petite sœur de la victime a déclaré que la partie sectionnée est introuvable jusqu'à présent.Après son forfait, la mise en cause était en cavale. Mais son époux l'a retrouvée à Touba avant de l'acheminer à la brigade de gendarmerie de Diourbel. Elle a été déférée puis placée sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires à la prison centrale du Baol.La première épouse quant à elle, est toujours internée dans une structure sanitaire à cause de la gravité de ses blessures.La bagarre entre les coépouses cristallise les débats dans le village de Gallé situé dans la commune de Ndankh Sène.