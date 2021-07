Viol sur mineure : Un conducteur de Jakarta placé sous mandat de dépôt

Un fait inédit a eu pour cadre le quartier Keur Yelly à Diourbel où un homme a surpris une élève en classe de quatrième et un jeune homme dans un taudis. La mineure de 13 ans était nue comme un vers et son partenaire a réussi à s'échapper nuitamment dès l'arrivée du gars.



Ainsi, la fille a été conduite au domicile de son père. Interrogée par sa tante, elle a raconté le film de son calvaire. En effet, l'élève en classe de quatrième a accusé son voisin M. Lô de l'avoir traîner dans un taudis avant d'abuser d'elle.



Nanti des faits, le père de l'adolescente a appelé par téléphone le conducteur de Jakarta. Le charlatan âgé de 46 ans a été également saisi les policiers du commissariat central de Diourbel.



En compagnie de ses camarades, le mis en cause a débarqué chez la victime pour laver son honneur. Mais la jeune élève a pu l'identifier comme étant son violeur dès son arrivée. Aussitôt, les flics ont embarqué M. Lô en direction de la police.



Entendu sommairement au poste de police, le conducteur de Jakarta a nié catégoriquement avoir violé la mineure. Le jeune homme âgé de 18 ans a campé sur sa position lors de son interrogatoire. Selon lui, M.D.B l'a trouvé vers 20 heures auprès d'une vendeuse de beignets au moment où il buvait du café.



Les témoins entendus par les enquêteurs ont disculpé le présumé violeur. D'après eux, M.Lô était avec eux au moment des faits, au niveau de la vendeuse de beignets pour boire du café. Le témoin oculaire qui avait surpris la fille nue avec un jeune homme nuitamment, dira qu'il ne peut pas identifier l'auteur des faits. Ce dernier a déclaré que le présumé violeur s'est fondu dans la nature dès son arrivée.



La victime a maintenu, devant les enquêteurs, ses accusations portées à l'encontre du conducteur de Jakarta. Mais elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Selon des sources de Seneweb, le certificat médical a confirmé que l'élève en classe de quatrième a entretenu des rapports sexuels.

Présenté au procureur près près le tribunal de grande instance de Diourbel pour viol sur une mineure de 13 ans, déficiente mentale, le conducteur de moto Jakarta a été placé sous mandat de dépôt.