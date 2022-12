Diouroup : Les populations du village de Diop Ndoffene se disent délaissées par l'État

Les populations du village de Diop Ndoffene dans la commune de Diouroup, département de Fatick, ont organisé une marche de protestation. Entre absence de collège, d'un poste de santé et d'électricité, les habitants se sentent oubliés par l'Etat du Sénégal.





Selon le responsable des jeunes Adrien Kory Séne, le gouvernement les a délaissés. "Quand on aspire à un développement, il est nécessaire de veiller à l'électrification des villes et des villages. Depuis 2019, des poteaux ont été implantés ici mais jusqu'à présent ils ne sont pas branchés au réseau électrique. Nous avons plusieurs fois interpellé les autorités compétentes à savoir le sous-préfet et le maire en l'occurrence Tamsir Faye mais sans suite ", fustige-t-il.





" Diop Ndoffene fait partie des plus grands villages du département de Fatick mais malheureusement, il est le village le plus oublié; nous n'avons pas de collège ni un poste de santé. C'est anormal alors que nous payons nos impôts comme tout le monde, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans les ténèbres. Aujourd'hui il est temps de réclamer à l'Etat du Sénégal ce qui nous revient de droit. Nous voulons que le village soit électrifié dans les plus brefs délais ", a-t-il martelé.