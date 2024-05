Direction générale du Budget : échanges très musclés entre deux contrôleurs

Ça a chauffé à la Direction générale du Budget. Source A informe que le Directeur du contrôle interne, Younoussa Ba et son adjoint, Thierno Diop, ont failli en venir aux mains, en pleine réunion.



A l’occasion, souligne le quotidien d’information, l’adjoint a vertement rappelé à son patron « sa demande relative à la dotation d’un nouvel ordinateur » étant donné que « la machine qu’il utilise est obsolète ».



Selon la source, « il est allé jusqu’à lui jeter à la figure qu’il était contre Ousmane Sonko ». L’assistance assiste, médusée, à un échange de propos aigres doux avant de reprocher à l’adjoint « d’être allé trop loin en mettant en doute la probité de son Directeur qu’il a traité de tous les noms d’oiseaux ».



Contacté par le journal, Diop confirme l’accrochage et va plus loin, accusant son boss « d’avoir souvent voulu le mêler à des dépenses non éligibles ».



Interrogé à son tour, Ba a signifié « qu’il n’avait pas de commentaire à faire ». Selon Source A, il a simplement indiqué que « s’il y a eu des insanités qui ont été débités, ce n’était pas de (sa) part ».