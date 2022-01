Dirpa : Le Colonel Alexis G. Vasse remplace le Colonel Mactar Diop

Le Colonel Alexis Grégoire Vasse prend les rênes de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Officier supérieur de l’arme blindée cavalerie (ABC) et précédemment inspecteur à l’Etat-major de l’armée de terre (Emat), il remplace à ce poste, à compter du 1er janvier 2022, le Colonel Mactar Diop, appelé à d’autres fonctions.





Entré en service le 1er août 1992, Vasse a servi en unité de combat et d’instruction, en école de formation, en états-majors et dans les opérations de paix sous l’égide des Nations-Unies. Il a également commandé le 24e bataillon de reconnaissance et d’appui à Tambacounda ainsi qu’une compagnie du 8e contingent sénégalais de la mission des Nations unies en Côte d’Ivoire en 2015.









Titulaire du prestigieux diplôme de d’état-major du Collège de commandement de l’armée de terre de Nanjing (Chine), le Colonel Vasse a également décroché un DEUG (diplôme d’études universitaires générales) en sciences juridiques à l’université Mohamed V de Rabat (Maroc).





Le nouveau patron de la Dirpa qui a eu par le passé à occuper les fonctions d’officier à la Minusma (Mali) et à la Minuss (Soudan), a désormais la charge d’huiler les relations entre l’armée et les organisations publiques notamment la presse.