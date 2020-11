Discours de Macky à Paris : « Le message pouvait être plus clair et plus ferme » (Imam Ismaëla Ndiaye)

Imam Ismaela Ndiaye

Quelle appréciation faites-vous du discours du Président Macky Sall à Paris ?

Nous en avons un jugement positif, du fait qu’il a rapporté le message de son peuple. Samedi passé, des millions de Sénégalais sont sortis un peu partout à travers le territoire national de Dakar à Ziguinchor en passant par Ndiassane, Thiénaba, Thiès, Louga, Thiadiaye…

Partout les gens sont sortis pour dénoncer les propos blasphématoires et malencontreux du Président Emmanuel Macron à l’endroit de l’Islam et l’un de ses symboles importants qui est le Prophète Mouhamed (Psl).

C’est un contenu diplomatiquement correct, c’est-à-dire qu’on ne dit pas les choses telles qu’elles sont en les couvrant d’un certain euphémisme. Mais celui qui sait lire entre les lignes saura qu’il s’agit d’un discours ferme dans la mesure où on demande à ce partenaire historique qui est la France qui veut être l’ami de l’Afrique, de respecter les Africains dans leur différence culturelle, de leur reconnaître le droit de différence religieuse, le droit à user de leur us et coutumes.

C’est donc un appel fort destiné à cette élite française exclusionniste et athée qui se dit laïc, mais d’une laïcité destinée uniquement à combattre l’islam.

Donc, pour vous, ce n’est pas suffisant ?

On pourrait s’attendre à un discours plus fort. Nous avons entendu des Présidents de pays majoritairement musulmans donner des positions plus fermes, des discours plus clairs dans le sens de condamner les caricatures, de condamner la position de l’élite qui a décidé de supporter les caricatures contre l’Islam.

C’est contre l’islam parce que toute caricature, tout article sur le judaïsme expose son auteur à des poursuites pour antisémitisme. On a vu des journalistes et des humoristes être sanctionnés pour avoir parlé de manière caricaturale de cette communauté.

La liberté d’expression française n’est acceptée en termes de blasphème que contre l’islam. Il faut que l’élite française comprenne que les musulmans n’accepteront pas que leur religion soit tournée en dérision.

C’est le message qu’il fallait porter de manière plus directe, plus claire, décrier l’anti-islamisme français et leur dire, droit dans les yeux, que si nous voulons avoir une relation durable le respect mutuel est une condition sine qua non. Mais c’est tout de même un discours courageux et engagé qu’on peut considérer comme un premier pas.

Est-ce que ce discours justifie aujourd’hui le silence de Macky Sall depuis lors ?

Non, ça ne le justifie pas. Le silence était un silence de calcul diplomatique. Tout le monde musulman s’attaquait à la France, il pouvait saisir l’occasion plus tôt. Les musulmans sénégalais ont organisé une manifestation et l’on invité ; il pouvait participer à cette manifestation et donner un discours. Ce qui ne l'empêcherait pas de parler à son homologue de la manière dont il l’a fait.