Discours du président de CMG du nouvel an 2023 Shen Haixiong

Chers amis,





Baignés d’un soleil d’hiver agréablement chaud, nous accueillons une année 2023 pleine de grandes attentes. Je tiens ici à vous adresser mes salutations depuis Beijing !





L’année 2022 que nous venons de vivre, a vu le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) se tenir avec succès. Le Congrès a défini les tâches à accomplir et la voie à suivre pour promouvoir de manière exhaustive le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation chinoise. En tant qu’acteur, témoin et narrateur de la nouvelle ère, CMG a présenté cet événement exceptionnel au monde entier.





Nous avons également créé un grand nombre d’œuvres de qualité, telles que « Cartographie de la décennie » et « Décodons la dernière décennie en Chine », pour présenter de façon vivante la décennie extraordinaire de la nouvelle ère en Chine. Ces œuvres nous ont valu les éloges du public tant national qu’international.





Au cours de l’année écoulée, en explorant l’innovation et l’intégration des idées, de l’art et de la technologie, nous avons travaillé à la réalisation de l’objectif selon lequel« tous nos programmes diffusés sur les écrans sont des œuvres de qualité ». Lors de la couverture des Jeux olympiques d’hiver de Beijing, nous avons créé une « romance à la chinoise » grâce à la technologie, de manière à intégrer parfaitement l’esprit olympique à la culture chinoise et à éclairer la neige et la glace des Jeux olympiques d’hiver avec la lumière de la technologie.





Le président du CIO, Thomas Bach, a salué l’ampleur et le succès sans précédent de notre couverture et communication des Jeux. Des productions de qualité de CMG, notamment « La Chine dans les classiques » et « La Chine dans la poésie et la peinture », donnent des interprétations artistiques de la pérennité de la civilisation chinoise. Elles s’inscrivent également dans nos recherches constantes pour une coexistence enrichissante de la civilisation humaine.





Le Gala de la Fête du Printemps, le Gala de la Fête de la Mi-Automne et le Gala du Nouvel An, entre autres, ont suscité une nouvelle vague d’enthousiasme pour la culture chinoise à l’étranger. Dans le cadre de nos événements de projection, tels que le Festival chinois du documentaire, les événements « The Bond » pour le public latino-américain et africain, nous avons construit, par l’intermédiaire des images, des ponts pour l’inspiration mutuelle entre les civilisations et la compréhension mutuelle des peuples.





Au cours de l’année écoulée, nous avons organisé la première édition du Forum de CMG sur l’innovation des médias mondiaux, le Forum de haut niveau sur les échanges humains entre la Chine et l’Argentine, le Forum sur la coopération médiatique sino-arabe ainsi que d’autres forums et événements médiatiques aux thèmes divers.Nous avons travaillé à l’approfondissement constant du mécanisme de coopération régionale des « partenaires des médias » et renforcé l’amitié avec nos confrères internationaux par le biais d’échanges et d’interactions.





Après le 20e Congrès national du PCC, nous avons organisé une série de 58 événements médiatiques à l’étranger sur le thème « Nouvelle marche : la Chine et le monde ». Des occasions qui nous ont permis d’échanger avec nos amis de divers pays sur la valeur de la modernisation chinoise pour notre époque ainsi que sa portée mondiale. Ces événements ont trouvé des échos parmi plus de 2000 médias internationaux.





Comme le président Xi Jinping l’a souligné à plusieurs reprises, la Chine se tient fermement du bon côté de l’Histoire, du côté du progrès de la civilisation humaine, et s’efforce d’offrir la sagesse et la proposition de la Chine à la cause de la paix et du développement de l’humanité. Le pouvoir de communication est un indicateur important des médias internationaux, tandis que la véracité est la vie de tous les médias. Au cours de l’année écoulée, nous avons amélioré notre réseau de collecte d’informations à l’échelle mondiale et nous nous sommes efforcés d’améliorer notre capacité à couvrir l’actualité brûlante dans le monde.





Nous avons porté le nombre de nos langues de diffusion de 44 à 68, couvrant ainsi 233 pays et régions du monde. Dans notre couverture du conflit russo-ukrainien et de la pandémie de COVID-19, nous avons écarté les préjugés, adhéré à la vérité et présenté la position et les propositions chinoises objectives et impartiales à la communauté internationale.





Au cours de cette nouvelle année, nous poursuivrons énergiquement et résolument notre marche en avant, et présenterons à la communauté internationale de nouveaux aspects de la Chine dans la nouvelle ère, sous de multiples perspectives. Cette année marque également le 10e anniversaire de l’Initiative « la Ceinture et la Route ». Nous continuerons à nouer des liens d’amitié par le biais des médias, à promouvoir les échanges et l’inspiration mutuelle entre les civilisations, et à assumer notre mission de médias pour promouvoir les valeurs communes de toute l’humanité et la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.





Comme le décrit un poème chinois,« Baignées d’un soleil printanier, rivières et montagnes sont magnifiques ; imprégnées de la brise du printemps, fleurs et plantes exhalent leur parfum ». Sur les pas du printemps, je vous souhaite, une fois de plus, une nouvelle année heureuse et paisible ! Merci !