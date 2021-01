Dislocation de Noo Lank: FRAPP, Y en A Marre et FDS claquent la porte

La plateforme Noo Lank se disloque. Dans des correspondances reçues à Seneweb, trois organisations membres de cette plateforme ont annoncé la suspension de leur activité. Il s’agit du Mouvement Y en À Marre, des Forces démocratiques du Sénégal ( FDS) et du Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain (FRAPP).Dans la lettre du FDS, il est juste mentionné que l’organisation suspend ses activités dans la plateforme.Quid des motifs de leurs départs? Y en À Marre dit ne plus se retrouver dans les orientations et la démarche actuelle de cette plateforme.De son côté, FRAPP pour sa part évoque une « entorse aux règles les plus élémentaires de la démocratie organisationnelle, fractionnisme et non respect des décisions prises collégialement », « putschisme... »