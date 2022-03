Disparition d'une pirogue en mer : Trois pêcheurs perdus de vue à Mbour

Selon une information que Seneweb a reçue, une pirogue avec à son bord trois personnes aurait disparu en mer, à Mbour.





En effet, l'équipage composé de Abdou Niang, de son fils Amath et d'une autre personne devait faire trois jours en mer. Mais plus d'une dizaine de jours sont passées et la famille est restée sans nouvelle.