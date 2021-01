Disparition de Diary Sow : « Il faut continuer à sur-médiatiser cette affaire », (Me Doudou Ndoye)

Les autorités sénégalaises et françaises sont toujours à la recherche de Diary Sow portée disparue depuis le 4 janvier dernier en France. Invité de l’émission Jury du dimanche, l’avocat Me Doudou Ndoye a fait savoir que ce n’est pas le moment de baisser le bras ou de perdre espoir. « Il faut continuer à sur-médiatiser cette affaire », a-t-il déclaré.Le conseil a, ainsi, fait savoir qu’il y a beaucoup d’incidents de ce genre dans le monde entier mais le rôle de la police, c’est d’aider les parents à trouver cette fille. « Il faut que tout le monde cherche. Rien ne doit être négligé pour trouver la jeune sénégalaise au grand bonheur de ses parents et des sénégalais », a-t-il indiqué. D’après lui, il faut soulever le monde entier à rechercher cette enfant. Car, renseigne la robe noire, « si tout le monde connaît son visage, il se pourrait que quelqu’un la voit quelque part ».»Originaire de Mbour, Diary Sow a été la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Elle est actuellement inscrite au Lycée Louis-le-Grand à Paris en France.