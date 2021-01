Disparition de Diary Sow: Les premières images de la marche de distribution de Flyers pour la retrouver

L'association des étudiants sénégalais en France est présentement dans les rues du 13e arrondissement de Paris, quartier de Diary Sow. Elle organise une marche de distribution de flyers et d’affiches pour retrouver celle qui a été la meilleure élève du Sénégal deux années de suite.Une initiative qui fait suite à la création du hastag #RetrouvonsDiarySow lancé ce samedi sur les réseaux sociaux.Actuellement l’enquête pour retrouver Diary Sow semble être au point mort et n’a pas révélé grand chose. Pour rappel l’étudiante en deuxième année de classe préparatoire scientifique au lycée Louis-le-Grand de Paris, a disparu depuis le vendredi 8 janvier 2021.Une information confirmée par le service de gestion des étudiants sénégalais à Paris, suite à des échanges avec sa résidence et les directions de son école. Une disparition qui suscite de nombreuses inquiétudes auprès de sa famille, de ses proches, camarades et sympathisants.